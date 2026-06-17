Как в домах моды: Bentley будет выпускать автомобили сезонными коллекциями

Каждый автомобиль получит один из шести эксклюзивных цветов кузова, созданных дизайн-студией Bentley специально для этой программы. Все цвета дополнены центральной полосой с перламутровым эффектом, черными 22-дюймовыми спортивными дисками и глянцево-черными корпусами зеркал.

Интерьер также индивидуализирован под каждый цвет: оттенок повторяется на сиденьях, вышивке, руле и трансмиссионном селекторе, а передняя панель и подлокотники получили двухцветную отделку шпоном с полосой из темного хрома.