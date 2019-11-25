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12:57

У «Калашникова» появился новый электробайк

Мотоцикл относится к типу «кафе-рейсер» и рассчитан на быстрые поездки на короткие расстояния

© kalashnikov.media
Концерн «Калашников» представил новинку «Иж»: «кафе-рейсер» с 68-сильным электромотором. Заявленная максимальная скорость электробайка составляет 100 километров в час.

Термин «кафе-рейсер» (Cafе Racer) появился в середине прошлого века в Великобритании так не без доли иронии называли байкеров, которые устраивали заезды от заведения Ace Cafe до ближайшей дорожной развязки. Особенность байков такого типа заключается в том, что они легче и быстрее серийных мотоциклов и предназначены для коротких поездок на большой скорости.

В 2019 году мотоцикл с облегченной конструкцией появился и у «Калашникова» новинку выпустили под брендом «Иж». Впрочем, пока концерн называет эту модель «прототипом» и не раскрывает информацию о том, станет ли она серийной.

Прототип был представлен на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября

Видео: Redline5036

В арсенале «Калашникова» уже имеются электробайки. Например, в 2017 году дебютировали электрические мотоциклы на базе моделей «Иж», предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Они комплектовались двигателем мощностью 15 киловатт и проезжали без подзарядки 150 километров.

Источник: Калашников