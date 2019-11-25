У «Калашникова» появился новый электробайк

Термин «кафе-рейсер» (Cafе Racer) появился в середине прошлого века в Великобритании – так не без доли иронии называли байкеров, которые устраивали заезды от заведения Ace Cafe до ближайшей дорожной развязки. Особенность байков такого типа заключается в том, что они легче и быстрее серийных мотоциклов и предназначены для коротких поездок на большой скорости.

В 2019 году мотоцикл с облегченной конструкцией появился и у «Калашникова» – новинку выпустили под брендом «Иж». Впрочем, пока концерн называет эту модель «прототипом» и не раскрывает информацию о том, станет ли она серийной.