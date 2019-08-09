«Калашников» превратил свой электромобиль в такси

Судя по внешнему виду, модель является новой модификацией недавно дебютировавшего городского электрокара «Овум». В длину автомобиль достигает 3,4 метра, а его ширина составляет полтора метра. В качестве силовой установки — электромотор мощностью 68 лошадиных сил. Запас хода UV-4, по заявлению производителя, составляет 150 километров. Максимальная скорость — 80 километров в час.

Компания планирует поставлять новый электромобиль таксомоторным компаниям, а также использовать его на предприятиях, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния. Кроме того, «Калашников» хочет внедрить UV-4 в каршеринг.