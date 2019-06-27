У «Калашникова» появился крошечный электрический «бэтмобиль»

По словам представителей концерна, в «Овуме» установлена новая система кондиционирования и более емкая батарея. Кроме того, модернизации подвергли регулируемую подвеску и тормозную систему, а также доработали трансмиссию. Никаких технических подробностей в «Калашникове» пока не раскрывают.
Внешне дебютировавший на выставке электрокар отличается от предшественника наличием четвертого колеса, брутальным дизайном с черными матовыми кузовными панелями с ярко выраженными гранями и затемненными стеклами. Из-за обилия черного цвета возникают ассоциации с бэтмобилем.
Версия для столичной полиции, показанная летом 2018 года, была выкрашена в белый и голубой цвета, а корпус имел более обтекаемую форму. Кроме того, у «полицейского» «Овума» не было боковых дверей.
Годом ранее в «Калашникове» приводили следующие цифры: электрокар укомплектован бесщеточным двигателем постоянного тока мощностью 15 киловатт (около 11 лошадиных сил). С таким мотором машина могла разогнаться до 80 километров в час при запасе хода в 150 километров. Вес «Овума» предыдущего поколения составлял 500 килограммов.