У «Калашникова» появился крошечный электрический «бэтмобиль»

По словам представителей концерна, в «Овуме» установлена новая система кондиционирования и более емкая батарея. Кроме того, модернизации подвергли регулируемую подвеску и тормозную систему, а также доработали трансмиссию. Никаких технических подробностей в «Калашникове» пока не раскрывают.

Внешне дебютировавший на выставке электрокар отличается от предшественника наличием четвертого колеса, брутальным дизайном с черными матовыми кузовными панелями с ярко выраженными гранями и затемненными стеклами. Из-за обилия черного цвета возникают ассоциации с бэтмобилем.