КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего

В КАМАЗе заявили, что разработка легкового электрокара ведётся совместно с Санкт-Петербургским политехом (СПбПУ), и это лишь одно из направлений деятельности предприятия. В приоритете у производителя по-прежнему остаётся грузовой и пассажирский электротранспорт, так что рассчитывать на появление идейного преемника «Оки» в будущем не приходится.