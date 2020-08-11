В России разрабатывают новый электрокар. Посмотрите, как он будет выглядеть

О том, что Петербургский политех разрабатывает собственный автомобиль с нулевым уровнем выбросов, стало известно несколько лет назад. Так, весной 2018 года специалисты пообещали президенту Владимиру Путину создать «отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги». На это Путин ответил, что «в прошлом в стране уже пытались делать электрокары, но получилось не очень». Однако в политехе заверили, что справятся с этой задачей и пообещали использовать цифровые технологии и «элементы бионического дизайна».

Теперь же появилось патентное изображение модели. По всей видимости, это малогабаритный двухдверный сити-кар с короткими свесами, узкими наружными зеркалами и «парящей» крышей. Пластиковые накладки из неокрашенного пластика на порогах и колёсных арках указывают на «внедорожный» характер машины. Станет ли электромобиль серийным, пока неизвестно.

В России разрабатываются и другие электромобили. Наиболее близок к серийному производству сити-кар Zetta, который планируется собирать в Тольятти и продавать по цене от 450 тысяч рублей. В движение его приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова — их суммарная мощность составляет 98 лошадиных сил.