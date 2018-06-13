Автомобиль передвигается на электротяге

Пульс

В Казани представили беспилотный микроавтобус «КАМАЗ»

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13 июня 2018

В День России, 12 июня, завод «КАМАЗ» представил в Казани ходовой макет беспилотника «КАМАЗ-1221 Шатл». Электромобиль опробовал на ходу президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Опытная машина проехала по трассе вдоль берега Казанки. Тестовый отрезок составил 650 метров, на которых беспилотник разогнался до 10 километров в час.

Впрочем, сам по себе беспилотник «Шатл» — не новинка. Этот пассажирский «челнок» был представлен еще полтора года назад, на Московском автосалоне — 2016. Название транспортного средства — это аббревиатура, которая расшифровывается как «широкоадаптивная транспортная логистика». В проекте участвуют институт НАМИ и завод «КАМАЗ».

Видеокамеры расположены в наплыве над лобовым стеклом и по бокам кузова; на крыше виден колпак лидара. Все колеса беспилотника выполнены поворотными.

Видеокамеры расположены в наплыве над лобовым стеклом и по бокам кузова; на крыше виден колпак лидара. Все колеса беспилотника выполнены поворотными.

Длина беспилотника составляет 4,6 метра. Весь внутренний объем кузова занимает салон с сидячими и стоячими местами, рассчитанный на 8-12 человек. Внешние панели кузова выполнены из композитных материалов, рама изготовлена из алюминия.

Электроника беспилотника оперирует данными с нескольких сенсоров различных физических принципов: дальнего курсового радара, лидара, фронтальной видеокамеры, нескольких видеокамер кругового обзора, ближнего радара, а также сонаров, которые прощупывают пространство вокруг микроавтобуса.

Поле обзора датчиков беспилотника «ШАТЛ». Скриншот из репортажа агентства «Татар-информ»

Поле обзора датчиков беспилотника «ШАТЛ». Скриншот из репортажа агентства «Татар-информ»

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В ходе демонстрационного проезда телеметрическая информация о параметрах движения электробуса и режимах работы его агрегатов передавалась на серверы «КАМАЗа» через пилотную сеть связи пятого поколения компании «Мегафон», развернутую в районе тестовой трассы.

Тяговая батарея емкостью 35 киловатт-час установлена под полом кузова. Электродвигатель мощностью 96 киловатт (130 лошадиных сил) приводит колеса одной оси. Подвеска всех колес одинаковая — выполнена по схеме с двумя поперечными рычагами. Указано, что максимальная скорость беспилотника составляет 110 километров в час (на презентации в 2016 году говорилось о 25 километрах в час).

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Параллельно «КАМАЗ» с 2015 года разрабатывает автопилот для обычных грузовиков. Работы ведутся совместно с фирмами ВИСТ Групп и Cognitive Technologies. Опытные грузовики с камерами на крыше и радаром на бампере несколько раз показывали на отраслевых конференциях.

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Теги:
КАМАЗБеспилотники
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