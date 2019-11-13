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10:26

КАМАЗы получат систему дистанционного управления

Российские грузовики оснастят интеллектуальной бортовой системой

КАМАЗ намерен в ближайшее время внедрить во все новые грузовики интеллектуальную бортовую систему «Билайна», которая позволит удаленно управлять некоторыми функциями машины. Уже в следующем году на рынке появятся несколько тысяч таких грузовиков.

Подобная технология применяется на большинстве современных иномарок, в том числе на автомобилях премиальных брендов. С появлением такой функции у КАМАЗов у водителей появится возможность взаимодействовать с автомобилем дистанционно, например, запускать подогрев. Кроме того, они смогут мониторить состояние систем и, при необходимости, записаться на техническое обслуживание. Интеллектуальную бортовую систему получат все грузовики поколения K5, уточнили в компании.

Согласно расчетам КАМАЗа, с внедрением этой технологии эффективность работы автопарка возрастет на 20 процентов за счет сокращения расходов на топливо, оптимизации логистики и контроля качества вождения.

На сегодняшний день КАМАЗ остается крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Помимо грузовиков компания выпускает прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Брендом владеют «Ростех», которому принадлежит 49 процентов КАМАЗа, «Автоинвест» (23,5 процента) и немецкий Daimler (15 процентов).

Источник: КамАЗ