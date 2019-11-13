КАМАЗы получат систему дистанционного управления

Подобная технология применяется на большинстве современных иномарок, в том числе на автомобилях премиальных брендов. С появлением такой функции у КАМАЗов у водителей появится возможность взаимодействовать с автомобилем дистанционно, например, запускать подогрев. Кроме того, они смогут мониторить состояние систем и, при необходимости, записаться на техническое обслуживание. Интеллектуальную бортовую систему получат все грузовики поколения K5, уточнили в компании.

Согласно расчетам КАМАЗа, с внедрением этой технологии эффективность работы автопарка возрастет на 20 процентов за счет сокращения расходов на топливо, оптимизации логистики и контроля качества вождения.