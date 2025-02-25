КамАЗ резко увеличит темп сборки кабин грузовиков К5

КамАЗ резко увеличит темп сборки кабин грузовиков К5К весне 2026 года завод выйдет на объем выпуска в 60 тысяч кабин в год
В конце июля нынешнего года на автозаводе планируют завершить первый этап проекта, рассчитанный на выпуск 35 тысяч кабин К5 в год. Если все пойдет по плану, второй этап завершится в марте 2026-го.
Недостатка в заказах у КамАЗа нет, говорят его представители. В прошлом году завод выпустил 41,7 тысячи грузовиков, в том числе 6,5 тысячи тягачей поколения К5.
Между тем чистый убыток КамАЗа за 2024 год составил 3,35 миллиарда рублей против прибыли 11,9 миллиарда рублей по итогам 2023 года. Выручка за 12 месяцев уменьшилась на 8,8 процента, до 323,4 миллиарда. На Камском заводе объяснили это «кардинальными изменениями в экономике под внешним давлением», добавив, что «ситуацию не стоит драматизировать».
Так, по итогам прошлого года КамАЗ впервые в истории уступил лидерство в России среди тяжелых грузовиков. На первое место выбился китайский Sitrak, продавший 19,4 тысячи единиц, а КамАЗ занял вторую строчку с 17,2 тысячи машин. Третье и четвертое места тоже достались китайцам: Shacman реализовал 15,7 тысячи грузовиков, а FAW — 11,6 тысячи.