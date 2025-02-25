КамАЗ резко увеличит темп сборки кабин грузовиков К5

К весне 2026 года завод выйдет на объем выпуска в 60 тысяч кабин в год

КамАЗ модернизирует линию выпуска кабин для тягачей нового поколения. Камский автозавод улучшит конвейер, с которого сходят кабины для грузовиков К5, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу производителя. Благодаря этому через год КамАЗ может выпускать до 60 тысяч таких кабин ежегодно.