КамАЗ показал инновационный грузовик, в котором нет ничего китайского

КамАЗ развивает водородную тематику с сентября 2021 года, но о первых двух прототипах — водоробуса и грузовика на топливных элементах, созданного совместно с франко-швейцарской компанией GreenGT — на заводе не вспоминают. В России водородный транспорт остаётся экзотикой, да и в мировом масштабе автомобили с силовыми установками такого типа очень редки.