КамАЗ показал более доступный и тяговитый грузовик линейки К5

КамАЗ-54902 оказался более тяговитым, чем флагман: полная масса буксируемого полуприцепа — 36 250 килограммов, тогда как КамАЗ-54901 способен тянуть полуприцеп полной массой 34 810 килограммов. Автогигант называет грузовик новым, хотя подобные машины выпускались ещё в 2021-2022 годах. Всё дело в том, что после разрыва с Daimler потребовалось поменять множество компонентов.