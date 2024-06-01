КамАЗ показал более доступный и тяговитый грузовик линейки К5

КамАЗ показал более доступный и тяговитый грузовик линейки К5Магистральный тягач предназначен для межрегиональных перевозок
КамАЗ-54902 оказался более тяговитым, чем флагман: полная масса буксируемого полуприцепа — 36 250 килограммов, тогда как КамАЗ-54901 способен тянуть полуприцеп полной массой 34 810 килограммов. Автогигант называет грузовик новым, хотя подобные машины выпускались ещё в 2021-2022 годах. Всё дело в том, что после разрыва с Daimler потребовалось поменять множество компонентов.
Под капотом отечественный 8,9-литровый дизель, который можно считать флагманом локализованного семейства. Тяга передаётся на заднюю ось через китайскую автоматизированную коробку передач Fast Gear. По предварительным данным, КамАЗ-54902 окажется существенно дешевле модели 54901: ожидаемая цена — восемь миллионов рублей.
В планах КамАЗа на 2024 год выпустить и другие модели с кабинами К5. К магистральным двухосным тягачам добавятся внедорожные модификации с тремя осями, вдобавок, расширится линейка самосвалов с колёсными формулами 8х4, 6х4 и 6х6.