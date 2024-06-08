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Опубликовано 08 июня 2024, 14:14
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КамАЗ объяснил, почему задача импортозамещения «не имеет решения»

Автогигант снова поднял тему целесообразности локализации компонентов
КамАЗ объяснил, почему задача импортозамещения «не имеет решения». На Петербургском международном экономическом форуме директор по развитию завода Ирек Гумеров признал: материалы в России дороже готовых зарубежных решений. «Сегодня у нас цена металла — по цене готового изделия [за рубежом]. Не надо и высшей математики, задача [импортозамещения] не имеет решения», — подчеркнул руководитель КамАЗа и дал понять, что вопросом нужно заниматься.
КамАЗ объяснил, почему задача импортозамещения «не имеет решения»
© КамАЗ
Сергей Ильин

Ирек Гумеров на ПМЭФ отвечал на вопрос, как КамАЗу выдержать глобальную конкуренцию. Топ-менеджер напомнил, что в России есть «много хороших инструментов поддержки», — всего их 812. Благодаря господдержке вопрос локализации компонентов удаётся прорабатывать, но даже такой подход не гарантия успеха. Директор по развитию КамАЗа не стал скрывать: масштабы завода [по мировым меркам] не так уж велики.

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Посыл Ирека Гумерова заключался в дальнейшем увеличении господдержки. По мнению руководителя КамАЗа, компаниям, которые инвестируют в НИОКР, нужно компенсировать 50% затрат из бюджета. В таком случае «эту гонку [вооружений] мы сможем выдержать». Полтора года назад с похожими тезисами выступал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров: тогда спикер отвечал на вопрос, почему российские запчасти дороже импортных.

В настоящий момент субсидирование части затрат на НИОКР уже предусмотрено, но размер компенсации постановлением правительства РФ №1649 не утверждён. О масштабах компенсаций в абсолютных величинах на сессии «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях» решили не говорить.

Источник:Бизнес-Online
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#КАМАЗ
#Технологии