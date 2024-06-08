КамАЗ объяснил, почему задача импортозамещения «не имеет решения»

Ирек Гумеров на ПМЭФ отвечал на вопрос, как КамАЗу выдержать глобальную конкуренцию. Топ-менеджер напомнил, что в России есть «много хороших инструментов поддержки», — всего их 812. Благодаря господдержке вопрос локализации компонентов удаётся прорабатывать, но даже такой подход не гарантия успеха. Директор по развитию КамАЗа не стал скрывать: масштабы завода [по мировым меркам] не так уж велики.