КамАЗ объяснил, почему задача импортозамещения «не имеет решения»Автогигант снова поднял тему целесообразности локализации компонентов
Ирек Гумеров на ПМЭФ отвечал на вопрос, как КамАЗу выдержать глобальную конкуренцию. Топ-менеджер напомнил, что в России есть «много хороших инструментов поддержки», — всего их 812. Благодаря господдержке вопрос локализации компонентов удаётся прорабатывать, но даже такой подход не гарантия успеха. Директор по развитию КамАЗа не стал скрывать: масштабы завода [по мировым меркам] не так уж велики.
Посыл Ирека Гумерова заключался в дальнейшем увеличении господдержки. По мнению руководителя КамАЗа, компаниям, которые инвестируют в НИОКР, нужно компенсировать 50% затрат из бюджета. В таком случае «эту гонку [вооружений] мы сможем выдержать». Полтора года назад с похожими тезисами выступал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров: тогда спикер отвечал на вопрос, почему российские запчасти дороже импортных.
В настоящий момент субсидирование части затрат на НИОКР уже предусмотрено, но размер компенсации постановлением правительства РФ №1649 не утверждён. О масштабах компенсаций в абсолютных величинах на сессии «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях» решили не говорить.