«КамАЗ» анонсировал расширение линейки уникальной спецтехники

На вопрос корреспондента, планируется ли расширение линейки автобусов, электробусов и уникальной спецтехники, Гумеров ответил утвердительно.

По его словам, «КамАЗ» активно идёт в сегмент пассажирского транспорта: в линейке уже есть современные автобусы, электробусы с ночной и быстрой зарядкой, которые ездят по Москве, а также троллейбусы с автономным ходом.

Модельный ряд будет расширяться — появятся средний автобус и автобусы типа «Турист». Кроме того, компания намерена расширять линейку легкой автомобильной техники и выходить на рынок специализированных машин.

Самый неожиданный сегмент — лесозаготовительная техника. «КамАЗ пробует заходить даже в такой сегмент. Пока прощупываем, насколько это будет выгодно в будущем», — заявил Гумеров, отметив, что потребность в такой технике в стране сегодня велика как никогда, поскольку раньше здесь доминировали зарубежные поставщики.

Образцы уже переданы клиентам на опытную эксплуатацию, и при подтверждении интереса компания запустит серийное производство. Ещё одно новое направление — техника для ретейла, где «КамАЗ уже дал машины на тесты, а некоторые клиенты начали их покупать. «Учитываем пожелания клиентов и развиваем технику под их требования», — резюмировал первый замгендиректора «КамАЗа».

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» продолжит работать по пятидневному графику.