Опубликовано 15 апреля 2026, 10:501 мин.
КамАЗ продолжит работать по пятидневному графику
КамАЗ сохранит режим пятидневной рабочей недели. Ряд успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в мае, сообщает пресс-служба российского производителя коммерческого транспорта.
© КамАЗ
С учётом наработанного объёма заказов, генеральный директор компании Сергей Когогин подписал Приказ, согласно которому в мае камазовцы будут работать 18 дней с учётом праздничных и выходных дней – 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и 27 мая (Курбан-байрам).
О том, что КамАЗ переведёт сотрудников на трёхдневную рабочую неделю, ранее сообщал Telegram-канал Mash. Уточнялось, что компания готовится перевести часть подразделений на такой график из-за экономии средств на фоне падения продаж.
При этом КамАЗ перечислил причины спада продаж новых грузовиков. Резкое снижение спроса на тяжёлую коммерческую технику является странным и необычным, считает директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль.
