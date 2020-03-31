КАМАЗ начал шить противоэпидемические костюмы

Защитная одежда предназначена в первую очередь для медиков камазовских подразделений. Именно к ним направляют сотрудников завода при наличии симптомов коронавируса – например, при повышенной температуре. Однако медработники столкнулись с проблемой: у них не было противоэпидемических костюмов и достать их в условиях пандемии сложно, так как сроки поставки средств индивидуальной защиты доходят до 2,5 месяца.

Решение было найдено: цех, где отшивали мягкую обивку для грузовиков и автобусов, переоборудовали для пошива комплектов одежды. Заводу требуется 3-4 тысячи одноразовых противоэпидемических костюмов, каждый из которых можно использовать только пару часов, после чего он подлежит утилизации.