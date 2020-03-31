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17:03

КАМАЗ начал шить противоэпидемические костюмы

На мощностях завода в Набережных Челнах также могут наладить выпуск медицинских масок

Скорая помощь на шасси КАМАЗ-43502 © kamaz.ru
Лиза Будрина
Автомобильный завод КАМАЗа приступил к производству противоэпидемических костюмов. Также прорабатывается возможность выпуска медицинских масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Защитная одежда предназначена в первую очередь для медиков камазовских подразделений. Именно к ним направляют сотрудников завода при наличии симптомов коронавируса например, при повышенной температуре. Однако медработники столкнулись с проблемой: у них не было противоэпидемических костюмов и достать их в условиях пандемии сложно, так как сроки поставки средств индивидуальной защиты доходят до 2,5 месяца.

Решение было найдено: цех, где отшивали мягкую обивку для грузовиков и автобусов, переоборудовали для пошива комплектов одежды. Заводу требуется 3-4 тысячи одноразовых противоэпидемических костюмов, каждый из которых можно использовать только пару часов, после чего он подлежит утилизации.

Что же касается производства грузовиков, то оно остановлено в соответствии с президентским указом о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.

Источник: ТАСС