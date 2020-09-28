КАМАЗ показал, какой может быть «Ока» будущего

Помимо безымянного ситикара, в России существуют и другие проекты по разработке электромобилей. Наиболее близок к серийному производству хэтчбек Zetta, который планируется собирать в Тольятти и продавать по цене от 550 тысяч рублей. В движение его приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова — их суммарная мощность составляет 98 лошадиных сил.