Российский электрокар Zetta будет стоить дороже, чем ожидалось

Щуровский рассказал, что компания уже согласовала с оператором электрических сетей «Россети» дорожную карту установки зарядных станций. На начальном этапе по три или четыре зарядки для Zetta появятся в Тольятти и Самаре, а затем и в других городах России.

На сегодняшний день в Тольятти идет опытно-промышленная сборка электромобилей. Zetta запустят в серию до конца года, но лишь при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств. В проект уже вложено 570 миллионов рублей, а для старта производства требуется еще 100 миллионов рублей, добавил Щуровский.