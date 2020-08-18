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Российский электрокар Zetta будет стоить дороже, чем ожидалось

Отечественный электромобиль получит ценник от 550 тысяч рублей

Zetta
Мария Евдокимова
Стартовая стоимость первого российского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей, заявил генеральный директор ООО «Zetta» Дениса Щуровского. Ранее сообщалось, что минимальная цена ситикара будет на 100 тысяч рублей ниже и составит 450 тысяч рублей, однако новый ценник не повлияет на его конкурентоспособность, уверен глава компании.

За 550 тысяч рублей можно будет приобрести базовую версию Zetta с батареей емкостью 10 киловатт-часов, обеспечивающей 180 километров хода без подзарядки. По словам Щуровского, таких характеристик хватит, чтобы использовать электрокар для ежедневных поездок и соперничать на рынке с автомобилями с ДВС.

«Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 километров», – сказал он.

Ситикар Zetta имеет трехдверный кузов из металлического каркаса и композитных панелей. Автомобиль оснащается четырьмя асинхронными мотора-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. Заряжать аккумулятор можно будет как от розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.

Щуровский рассказал, что компания уже согласовала с оператором электрических сетей «Россети» дорожную карту установки зарядных станций. На начальном этапе по три или четыре зарядки для Zetta появятся в Тольятти и Самаре, а затем и в других городах России.

На сегодняшний день в Тольятти идет опытно-промышленная сборка электромобилей. Zetta запустят в серию до конца года, но лишь при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств. В проект уже вложено 570 миллионов рублей, а для старта производства требуется еще 100 миллионов рублей, добавил Щуровский.

Источник: ТАСС