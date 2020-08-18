Российский электрокар Zetta будет стоить дороже, чем ожидалось

За 550 тысяч рублей можно будет приобрести базовую версию Zetta с батареей емкостью 10 киловатт-часов, обеспечивающей 180 километров хода без подзарядки. По словам Щуровского, таких характеристик хватит, чтобы использовать электрокар для ежедневных поездок и соперничать на рынке с автомобилями с ДВС.
«Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 километров», – сказал он.
Ситикар Zetta имеет трехдверный кузов из металлического каркаса и композитных панелей. Автомобиль оснащается четырьмя асинхронными мотора-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. Заряжать аккумулятор можно будет как от розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.
Щуровский рассказал, что компания уже согласовала с оператором электрических сетей «Россети» дорожную карту установки зарядных станций. На начальном этапе по три или четыре зарядки для Zetta появятся в Тольятти и Самаре, а затем и в других городах России.
На сегодняшний день в Тольятти идет опытно-промышленная сборка электромобилей. Zetta запустят в серию до конца года, но лишь при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств. В проект уже вложено 570 миллионов рублей, а для старта производства требуется еще 100 миллионов рублей, добавил Щуровский.