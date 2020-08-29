КамАЗ научит дальнобойщиков экономить топливо в рейсах

Пресс-служба КамАЗа рассказала о принципах работы модернизированной навигационной системы ИТИС, которую научили анализировать динамику движения грузовика и ставить дальнобойщику оценку экономичности вождения по пятибалльной шкале. После поездки на тягаче КамАЗ-54901 можно ознакомиться с телеметрией и сравнить по графику стиль движения водителя с эталоном.
Программа ИТИС-КамАЗ посоветует, как повысить топливную экономичность: водителей попросят воздержаться от резких торможений, чаще задействовать круиз-контроль и правильно использовать кинетическоую энергию. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин отметил, что на основе данных телеметрии собственник грузовика сможет ввести систему штрафов и поощрений водителя.
В качестве эксперимента Когогин сам проверил эффективность программного обеспечения: руководитель КамАЗа за рулём тягача 54901 проехал от Набережных Челнов до Мамадыша, затем прошёл инструктаж и проследовал тем же маршрутом в обратном направлении, используя полученные знания. Средний расход топлива удалось снизить на пять литров на 100 километров.
Гендиректор КамАЗа дал понять, что без обучения водителей добиться заявленных заводом характеристик экономичности тягача пятого поколения не удастся. Инструктаж дальнобойщиков войдёт в цену грузовиков семейства 54901, и «позволит за короткий промежуток времени добиться очень хороших результатов», — подчеркнул Когогин.