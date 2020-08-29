КамАЗ научит дальнобойщиков экономить топливо в рейсах

Пресс-служба КамАЗа рассказала о принципах работы модернизированной навигационной системы ИТИС, которую научили анализировать динамику движения грузовика и ставить дальнобойщику оценку экономичности вождения по пятибалльной шкале. После поездки на тягаче КамАЗ-54901 можно ознакомиться с телеметрией и сравнить по графику стиль движения водителя с эталоном.

Программа ИТИС-КамАЗ посоветует, как повысить топливную экономичность: водителей попросят воздержаться от резких торможений, чаще задействовать круиз-контроль и правильно использовать кинетическоую энергию. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин отметил, что на основе данных телеметрии собственник грузовика сможет ввести систему штрафов и поощрений водителя.

В качестве эксперимента Когогин сам проверил эффективность программного обеспечения: руководитель КамАЗа за рулём тягача 54901 проехал от Набережных Челнов до Мамадыша, затем прошёл инструктаж и проследовал тем же маршрутом в обратном направлении, используя полученные знания. Средний расход топлива удалось снизить на пять литров на 100 километров.