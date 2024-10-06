КамАЗ показал лимитированную версию флагманского грузовика К5

Вероятно, маркетологи КамАЗа решились на спецверсию, взяв на вооружение опыт соседнего МАЗа. В этом году белорусский завод отмечал 80-летие, и в честь этого события у тягача МАЗ-5440 появилась топовая модификация с ограниченным тиражом 80 экземпляров. Такой автомобиль в России оценили в 8,5 миллиона рублей. Цены на КамАЗ-54901 стартуют с 7,5 миллиона рублей, если согласиться на тягач 2023 года выпуска.