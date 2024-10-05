КамАЗ начал продавать грузовики с новыми отечественными фарами

Теперь КамАЗ перешёл на изделия от поставщика из города Клинцы: речь идёт о цельных светодиодных блок-фарах, которые должны быть проще в сборке и долговечнее. Первым такую оптику примерил автобус Vega, а теперь инновация дошла до «Компасов». Интересно, что бампер тоже поменялся: исчезли отдельные противотуманки. На классифайдах большая часть КамАЗов всё ещё со старыми фарами.