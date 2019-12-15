Видео: КАМАЗ показал новейший гибридный тягач с пятью экранами в кабине

Внешне «КАМАЗ будущего» выдаёт светодиодная оптика, светящаяся эмблема и элементы радиаторной решётки, выполняющие функции ДХО. Передние фары адаптивные, матричные, а указатели поворота динамические. Кроме того, грузовик выделяется отсутствием боковых зеркал: вместо них применены пылевлагозащищённые камеры.

Интерьер нового КАМАЗа отличился 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, которая совмещает функции развлекательного комплекса и бортового компьютера. Панель приборов виртуальная, дополнительный планшет встроен в рулевое колесо. Четвёртый и пятый экраны расположены по краям кабины: на них выводится информация с камер заднего вида.

Салон тягача ориентирован на одного водителя. В быту дальнобойщику помогут холодильник, микроволновая печь, мультиварка и умывальник, есть отдельная ниша для документов, сейф с кодовым замком и трансформируемая кровать шириной 900 миллиметров. Бортовая электроника частично питается от солнечных батарей, встроенных в крышу грузовика.