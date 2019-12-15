Видео: КАМАЗ показал новейший гибридный тягач с пятью экранами в кабине

В основе «Континента» глубоко модернизированное шасси тягача КАМАЗ-54901 пятого поколения К5. Силовая установка знакома по грузовикам КАМАЗ-54901, но традиционному турбодизелю помогает экономить топливо электродвигатель.
Точные характеристики гибридной составляющей пока держатся в секрете, но известно, что электрифицированный грузовик на 17 процентов экономичнее обычного КАМАЗа и может проезжать несколько километров на чистой электротяге. Заявленный расход топлива 30-тонного автопоезда — менее 25 литров на 100 километров.
Фото: Вести КамАЗа
Внешне «КАМАЗ будущего» выдаёт светодиодная оптика, светящаяся эмблема и элементы радиаторной решётки, выполняющие функции ДХО. Передние фары адаптивные, матричные, а указатели поворота динамические. Кроме того, грузовик выделяется отсутствием боковых зеркал: вместо них применены пылевлагозащищённые камеры.
Интерьер нового КАМАЗа отличился 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, которая совмещает функции развлекательного комплекса и бортового компьютера. Панель приборов виртуальная, дополнительный планшет встроен в рулевое колесо. Четвёртый и пятый экраны расположены по краям кабины: на них выводится информация с камер заднего вида.
Салон тягача ориентирован на одного водителя. В быту дальнобойщику помогут холодильник, микроволновая печь, мультиварка и умывальник, есть отдельная ниша для документов, сейф с кодовым замком и трансформируемая кровать шириной 900 миллиметров. Бортовая электроника частично питается от солнечных батарей, встроенных в крышу грузовика.
Фото: Вести КамАЗа
Управление грузовой машиной в состоянии алкогольного опьянения полностью исключено: перед запуском двигателя водителю необходимо пройти проверку через бесконтактный алкотестер. За соблюдением условий труда и отдыха проследят две камеры: система способна оценивать состояние шофёра по положению головы, частоте моргания и другим показателям.
КАМАЗ заявляет, что новый тягач будет оснащён системой контроля полосы, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения с перспективой установки автопилота третьего уровня с автопарковщиком, системой распознавания дорожных знаков и возможностью полуавтономного движения в колонне.
Видео: ПАО КамАЗ
Презентация КАМАЗ Continent была приурочена к 50-летнему юбилею Камского автозавода. Грузовик показали Владимиру Путину, а представитель ключевого акционера предприятия, глава компании «Ростех» Сергей Чемезов, попросил у главы государства финансовой поддержки.
На КАМАЗе занимаются проектом «тягача будущего» более пяти лет, «Континенту» присвоен отраслевой индекс 54907, серийную версию автомобиля рассчитывают представить к 2024-2025 году.