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16:16

Видео: КАМАЗ показал новейший гибридный тягач с пятью экранами в кабине

«Грузовик будущего» представили президенту России Владимиру Путину

© Вести КамАЗа
Сергей Ильин
КАМАЗ провёл презентацию прототипа нового тягача, который станет основой для челнинских грузовиков шестого поколения. Автомобиль с кодовым названием Continent отличился гибридной силовой установкой, инновационной кабиной повышенной комфортности и целой гаммой электронных помощников. Серийная версия модели ожидается в течение пяти-шести лет.

В основе «Континента» глубоко модернизированное шасси тягача КАМАЗ-54901 пятого поколения К5. Силовая установка знакома по грузовикам КАМАЗ-54901, но традиционному турбодизелю помогает экономить топливо электродвигатель.

Точные характеристики гибридной составляющей пока держатся в секрете, но известно, что электрифицированный грузовик на 17 процентов экономичнее обычного КАМАЗа и может проезжать несколько километров на чистой электротяге. Заявленный расход топлива 30-тонного автопоезда — менее 25 литров на 100 километров.

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Фото: Вести КамАЗа

Внешне «КАМАЗ будущего» выдаёт светодиодная оптика, светящаяся эмблема и элементы радиаторной решётки, выполняющие функции ДХО. Передние фары адаптивные, матричные, а указатели поворота динамические. Кроме того, грузовик выделяется отсутствием боковых зеркал: вместо них применены пылевлагозащищённые камеры.

Интерьер нового КАМАЗа отличился 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, которая совмещает функции развлекательного комплекса и бортового компьютера. Панель приборов виртуальная, дополнительный планшет встроен в рулевое колесо. Четвёртый и пятый экраны расположены по краям кабины: на них выводится информация с камер заднего вида.

Салон тягача ориентирован на одного водителя. В быту дальнобойщику помогут холодильник, микроволновая печь, мультиварка и умывальник, есть отдельная ниша для документов, сейф с кодовым замком и трансформируемая кровать шириной 900 миллиметров. Бортовая электроника частично питается от солнечных батарей, встроенных в крышу грузовика.

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Фото: Вести КамАЗа

Управление грузовой машиной в состоянии алкогольного опьянения полностью исключено: перед запуском двигателя водителю необходимо пройти проверку через бесконтактный алкотестер. За соблюдением условий труда и отдыха проследят две камеры: система способна оценивать состояние шофёра по положению головы, частоте моргания и другим показателям.

КАМАЗ заявляет, что новый тягач будет оснащён системой контроля полосы, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения с перспективой установки автопилота третьего уровня с автопарковщиком, системой распознавания дорожных знаков и возможностью полуавтономного движения в колонне.

Видео: ПАО КамАЗ

Презентация КАМАЗ Continent была приурочена к 50-летнему юбилею Камского автозавода. Грузовик показали Владимиру Путину, а представитель ключевого акционера предприятия, глава компании «Ростех» Сергей Чемезов, попросил у главы государства финансовой поддержки.

На КАМАЗе занимаются проектом «тягача будущего» более пяти лет, «Континенту» присвоен отраслевой индекс 54907, серийную версию автомобиля рассчитывают представить к 2024-2025 году.

Источник: Вести КамАЗа