«КамАЗ» на 100 тонн получил право продажи в России

Согласно ОТТС, собственная масса полноприводного тягача с колесной формулой 6×6 составляет 35 тонн. Он оснащен рядным шестицилиндровым турбодизелем мощностью 560 л.с. В паре с ним работает коробка передач производства «ЦФ Кама» на 16 ступеней. Раздаточных коробок предусмотрено два вида — одноступенчатая и двухступенчатая с понижающей передачей. В снаряженном состоянии такой тягач весит 13,2 тонны, а масса полуприцепа, который он может буксировать, зафиксирована на уровне 86,6 тонн.

Грузовик в модификации C331−4E35-X1 может оснащаться предпусковым подогревателем, кондиционером, печкой-«автономкой», дополнительными топливными баками. Также предусмотрена медиасистема с сенсорным дисплеем, холодильник и навигационная система. Предусмотрена для этого шасси и установка коробки отбора мощности для привода самосвального кузова полуприцепа.

