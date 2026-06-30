Опубликовано 30 июня 2026, 09:101 мин.
КамАЗ начал делать коленчатые валы для автомобилей Chery
Выпущенный на КамАЗе коленвал для двухлитрового мотора Chery показали на фото. Кузнечный завод КамАЗа приступил к выпуску пробных партий штамповок и коленчатых валов для китайской компании Chery, сообщает портал «Вести КамАЗа» со ссылкой на директора предприятия Игоря Малясева.
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«Есть и направления, находящиеся в разработке: это 14 дополнительных позиций для „Урала“, сейчас штампуются пробные партии и коленчатые валы в адрес Chery, имеющего локальное производство автомобилей в России», — сказал Малясев.
По его словам, в рамках проекта уже налажен выпуск коленчатого вала для 2-литрового четырехцилиндрового двигателя, а также ведется проектирование штамповой оснастки для коленвала объемом 1,4 литра.
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Источник:Вести КамАЗа
Автор:Алексей Морозов