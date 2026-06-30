КамАЗ начал делать коленчатые валы для автомобилей Chery

«Есть и направления, находящиеся в разработке: это 14 дополнительных позиций для „Урала“, сейчас штампуются пробные партии и коленчатые валы в адрес Chery, имеющего локальное производство автомобилей в России», — сказал Малясев.

По его словам, в рамках проекта уже налажен выпуск коленчатого вала для 2-литрового четырехцилиндрового двигателя, а также ведется проектирование штамповой оснастки для коленвала объемом 1,4 литра.

Ранее Lamborghini опубликовала фото своего самого мощного кроссовера.