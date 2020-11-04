КамАЗ разработал очень экологичный двигатель стандарта Евро-6

Мотористы челнинского завода утверждают, что двигатель линейки КамАЗ-910.40 окажется в пять раз экологичнее предшественника по критерию выбросов оксидов азота, в три раза — по выбросам твёрдых частиц, в два с половиной раза — по содержанию аммиака в отработанных газах.

Архитектура нового мотора известна: согласно проектной документации, это будет рядный 13,0-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью от 420 до 560 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки.