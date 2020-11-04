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КамАЗ разработал очень экологичный двигатель стандарта Евро-6

Первый прототип нового дизеля собрали в Научно-техническом центре КамАЗ

© Новый двигатель КАМАЗ-910.40
Сергей Ильин
КамАЗ подошёл к завершающей стадии разработки очень экологичного двигателя стандарта Евро-6. Пресс-служба автогиганта сообщила, что собран первый прототип рядного шестицилиндрового турбодизеля КамАЗ-910.40. Силовой агрегат ждут стендовые испытания; с 2021 года мотор начнут тестировать на автомобиле.

Разработка отечественного экологически чистого двигателя стандарта Евро-6 ведётся в рамках проекта «Тибет». Партнёром КамАЗа является фирма Liebherr — именно немецкий агрегат взят за основу российского турбодизеля.

Класс Евро-6 — самый строгий из существующих европейских стандартов выбросов для грузовых автомобилей. В России пока действуют более щадящие нормы Евро-5.

Мотористы челнинского завода утверждают, что двигатель линейки КамАЗ-910.40 окажется в пять раз экологичнее предшественника по критерию выбросов оксидов азота, в три раза — по выбросам твёрдых частиц, в два с половиной раза — по содержанию аммиака в отработанных газах.

Архитектура нового мотора известна: согласно проектной документации, это будет рядный 13,0-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью от 420 до 560 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки.

С 2021-го по 2023 год новый российский мотор пройдёт серию испытаний на грузовиках, в январе 2024-го планируется начать серийную сборку агрегата. Постепенно передовой турбодизель заменит устаревшие камские V-образные «восьмёрки» и зарубежные турбодизели высокой мощности. Особо отмечается, что выпускать новый двигатель будут на имеющейся производственной линии.

Источник: Пресс-служба КамАЗ