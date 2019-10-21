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16:09

Посмотрите, как гоночный КамАЗ штурмует осеннее бездорожье

Грузовику пришлось нелегко на раскисшей лесной дороге

© Сергей Ильин
Техничка гоночной команды RS-T (Rally Service Tuning), построенная на шасси КамАЗ-43118, стала героем видеоролика, в котором автомобиль едет по пересеченной местности.

Полноприводный грузовик несколько раз пытался преодолеть размытую дождями грунтовку, но трех ведущих осей и 385-миллиметрового дорожного просвета не хватало. Водителю пришлось отъезжать все дальше и дальше, форсируя преграду.

Судя по закрепленному в кузове КамАЗа квадроциклу, испытания на бездорожье только начинаются: трасса для любителей острых ощущений на четырех колесах проложена еще дальше.

Летом гоночный коллектив «КамАЗ-Мастер» снялся в спонсорском видео Red Bull — капотный грузовик под управлением пятикратного победителя «Дакара» Эдуарда Николаева сразился с суперкаром Lamborghini Huracan чемпиона мира по дрифту Майка Уиддетта.

Источник: RuTube.com