Опубликовано 23 марта 2026, 11:211 мин.
КамАЗ отметит 50-летие выпуском особой серии грузовиков
К 50-летию автозавода КамАЗ выйдет спецсерия магистральных тягачей. Как стало известно журналу Motor, эксклюзивную юбилейную серию магистральных тягачей КамАЗ-54 901 будет предлагать официальный дилер марки КамАЗ компания «Север-Скан». От стандартных машин новинку отличает наружная оклейка кабины, фирменная головная оптика, подсветка радиаторной решётки, а также солнцезащитный козырек.
Как уточняют авторы проекта, интерьер кабины дополнен амбиентной подсветкой, притом управление осуществляется со смартфона водителя: он может выбрать любой цвет и сценарий свечения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Штатная аудиосистема седельного тягача была усовершенствована ради достижения большей глубины звучания, а обод рулевого колеса — перетянут высококачественной кожей.
Ранее стало известно, что компания «РТ-НЭО ИРКУТСК», предоставляющая услуги сбора, транспортировки, размещения, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов, завершила двухнедельные испытания прототипа нового электрического мусоровоза, разработанного ПАО «КАМАЗ».