КамАЗ перевёл грузовики на «русские мосты»

Флагманские мосты нового поколения для автомобилей поколения КамАЗ К5 обладают рядом преимуществ на фоне конкурентов.

Так, за счёт технологии получения цельнолитого картера моста, включающей цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески, увеличена нагрузочная способность.

Результаты стендовых испытаний подтвердили долговечность картеров более 6 млн циклов, что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз.

«Фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 5 млрд рублей по ставке 1% годовых на создание производства», – отметил директор ФРП Роман Петруца.