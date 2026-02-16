КамАЗ перевёл грузовики на «русские мосты»В Набережных Челнах «импортозаместили» важные узлы
Флагманские мосты нового поколения для автомобилей поколения КамАЗ К5 обладают рядом преимуществ на фоне конкурентов.
Так, за счёт технологии получения цельнолитого картера моста, включающей цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески, увеличена нагрузочная способность.
Результаты стендовых испытаний подтвердили долговечность картеров более 6 млн циклов, что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз.
«Фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 5 млрд рублей по ставке 1% годовых на создание производства», – отметил директор ФРП Роман Петруца.
Между тем, в России организовали производство портальных мостов для электробусов. Прежде аккумуляторные машины марки КамАЗ использовали узлы европейской марки ZF и китайского бренда HanDe, которые оказались дорогими и недолговечными.