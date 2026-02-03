С болтами ЗИЛ: электробусы КамАЗ оснастят российскими моторами

Сейчас стоимость одного портального моста китайского происхождения составляет около 3 млн рублей, а его российского аналога, как выяснила редакция журнала Motor, равняется 2,5 млн рублей.

«Муроммашзавод» отмечает, что актуальный уровень локализации новинки равен 84%: в Муроме делают электрические моторы, инверторы, балки моста и многие другие компоненты.

Любопытно, что болты энергоаккумуляторов имеют маркировку ЗИЛ, но это объяснимо: столичный завод юридически всё ещё владеет предприятием, что выпускает всевозможные метизы.

Российские мосты можно использовать на технике КамАЗ, «Волгабас», «ЛиАЗ» и «Синара — городские машины». Объём выпуска составляет более 200 мостов ежегодно, но есть возможность увеличения объёма до 3 тыс.

В создание нового производства вложено 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности (часть средств потрачена на организацию выпуска рулевых реек).