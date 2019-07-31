Видео: водитель голыми руками остановил движущийся КамАЗ

Водителю из столичного Зеленограда удалось голыми руками заблокировать покатившийся с пригорка КамАЗ-65117. Происходящее запечатлела камера на соседнем доме: шофер забыл поставить автомобиль на стояночный тормоз и забрался в кузов, как вдруг большегруз пришел в движение. Машина медленно двигалась в сторону припаркованного Porsche Boxster и до удара оставалось совсем немного.
@zelenograd
Хотя аварии удалось избежать, некоторые пользователи скептически оценили вклад водителя в чудесное торможение: даже порожний КамАЗ весит около 24 тонн, так что машина остановилась лишь благодаря инерции и возможным неровностям на асфальте, а не вмешательству человека.