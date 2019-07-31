Видео: водитель голыми руками остановил движущийся КамАЗ

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как водитель пытался замедлить грузовик, покатившийся с горки. Он попробовал попасть в кабину, а когда это не удалось, начал хвататься за кузов и упираться ногами в землю. Машина остановилась вовремя: КамАЗ не доехал до стоящих иномарок несколько сантиметров.