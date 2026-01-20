КамАЗ создал идеальный грузовик для доставки продуктов

Водители, которым довелось управлять грузовой новинкой, похвалили комфортабельную кабину, хорошую динамику, отличную обзорность и высокую курсовую устойчивость. Ещё одним плюсом фургона на шасси КАМАЗ-65 658 является 400-литровый топливный бак.

Что касается надстройки, то её изготовила компания «Мосдизайнмаш» («МДМ»): изотермический кузов имеет вместимость 21 европаллета (53 кубических метра). Холодильная установка поддерживает заданный температурный режим от -20 до +8 °С.