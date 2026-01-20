КамАЗ создал идеальный грузовик для доставки продуктов

Опубликовано 20 января 2026, 14:241 мин.
КамАЗ создал идеальный грузовик для доставки продуктовМашина полной массой 25 тонн оснащена 390-сильным дизелем и 12-ступенчатым «роботом».
КамАЗ разработал трёхосный фургон для российских ритейлеров. Продуктовый ритейлер «Дикси» приобрёл рефрижератор на базе КАМАЗ-65 658 после успешной тестовой эксплуатации. Это трёхосный фургон, оборудованный подъёмной задней осью: наличие «ленивца» снижает расход топлива, продлевает ресурс шин, а также улучшает проходимость («поджав» пару колёс, водитель увеличивает нагрузку на вторую пару).
Водители, которым довелось управлять грузовой новинкой, похвалили комфортабельную кабину, хорошую динамику, отличную обзорность и высокую курсовую устойчивость. Ещё одним плюсом фургона на шасси КАМАЗ-65 658 является 400-литровый топливный бак.
Что касается надстройки, то её изготовила компания «Мосдизайнмаш» («МДМ»): изотермический кузов имеет вместимость 21 европаллета (53 кубических метра). Холодильная установка поддерживает заданный температурный режим от -20 до +8 °С.
