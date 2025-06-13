В России стали продавать новый тяжелый самосвал КамАЗ линейки К5

КамАЗ подтвердил, что новые самосвалы доберутся до дилеров летом и даже выразил готовность поставлять такие машины на экспорт. Пока шестиколёсные трёхосные полноприводники доступны в единственной конфигурации с 482-сильным двигателем Р6 и 16-ступенчатой «механикой». На подходе соплатформенный тяжёлый тягач КамАЗ-65956 — в серию такой грузовик пойдёт в 2026 году.