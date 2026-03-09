КамАЗ впервые за последние 15 лет переоденет рабочих
Куртки и брюки для руководителей, специалистов и служащих, а также рабочих сборочного производства будут отшиваться из ткани серого цвета, которую поставит ткацкая фабрика из города Иваново. Сам материал — дышащий, но прочный: 80% хлопка и 20% полиэфира.
Также отмечается, что новый покрой костюмов более удобен, а в модель добавлены дополнительные карманы и сигнальные полосы. К началу следующего года комплекты обновлённой спецодежды должны получить все без исключения сотрудники компании.
Ранее КамАЗ отметил 50-летие выпуска первого автомобиля. Первый серийный грузовик, бортовой КамАЗ-5320, сошёл с конвейера нового советского автогиганта в городе Набережные Челны 16 февраля 1976 года.
За прошедшие годы эти грузовики максимально широко распространились на постсоветском пространстве. Название «КамАЗ» стало нарицательным. О создании первых КамАЗов — в материале журнала Motor.