КамАЗ впервые за последние 15 лет переоденет рабочих

Куртки и брюки для руководителей, специалистов и служащих, а также рабочих сборочного производства будут отшиваться из ткани серого цвета, которую поставит ткацкая фабрика из города Иваново. Сам материал — дышащий, но прочный: 80% хлопка и 20% полиэфира.

Также отмечается, что новый покрой костюмов более удобен, а в модель добавлены дополнительные карманы и сигнальные полосы. К началу следующего года комплекты обновлённой спецодежды должны получить все без исключения сотрудники компании.