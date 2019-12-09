КАМАЗ готовит конкурента «Газели»

На сегодняшний день конвейеры КАМАЗа загружены чуть более, чем наполовину. Дело в том, что на мощностях Камского завода можно выпускать до 70 тысяч машин в год, однако из-за низкого спроса собирают только 40 тысяч. Появлением новой модели в арсенале автопроизводителя позволит дозагрузить сборочную площадку.
С января по октябрь 2019 года в России реализовали чуть более 63 тысяч грузовиков, что на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Автостат». Доля КАМАЗа от общего объема продаж грузовых автомобилей достигает 35 процентов.
Что же касается «Газели», то эта модель остается лидером сегмента легких коммерческих автомобилей на российском рынке – ее доля составляет 45 процентов. По информации «Мотора», с января по ноябрь 2019 года было продано 55,2 тысячи новых машин бренда «ГАЗ», в том числе 49,7 тысячи «Газелей» и 5,4 тысячи экземпляров «Соболя».