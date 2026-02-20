КамАЗ выпустит в феврале пять новых моделей грузовиков

Между тем, КамАЗ отметил 50-летие выпуска первого автомобиля. Первый серийный грузовик, бортовой «КамАЗ-5320», сошел с конвейера нового советского автогиганта в городе Набережные Челны 16 февраля 1976 года.

За прошедшие годы эти грузовики широко распространились на постсоветском пространстве. Название «КамАЗ» стало нарицательным: люди, не сильно разбирающиеся в технике, называют в обиходе любой тяжелый грузовик.