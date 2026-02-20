Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 10:44
1 мин.

КамАЗ выпустит в феврале пять новых моделей грузовиков

Это будут представители нового поколения К5
КамАЗ рассказал, какие новинки вскоре встанут на конвейер. Как стало известно журналу Motor, грузовой автогигант продолжит расширять линейку машин серии К5. Первым наладят выпуск особого шасси 65951 — с удлинённым зданим свесом, коробкой отбора мощности и шинами повышенной грузоподъёмности. На этой базе будут монтировать бетоносмесители.
© КамАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Ещё одна разработка — среднетоннажный КамАЗ-53251 для сферы ритейла полной массой 18 тонн. В движение такую машину приводит дизельный мотор отдачей 310 л.с., с которым работает 9-ступенчатая коробка передач.

Ближайшим родственником этой машины является шасси 63934, на базе которого будет строиться техника для противопожарных служб. Со временем новинка может должна пожарные автоцистерны на шасси КамАЗ-43 253.

Также завод готовится заложить трёхосную серию 6565: 65657 — бортовой грузовик, 65656 — седельный тягач. Такие автомобили составят конкуренцию технике класса 6х4 китайского производства.

Между тем, КамАЗ отметил 50-летие выпуска первого автомобиля. Первый серийный грузовик, бортовой «КамАЗ-5320», сошел с конвейера нового советского автогиганта в городе Набережные Челны 16 февраля 1976 года.

За прошедшие годы эти грузовики широко распространились на постсоветском пространстве. Название «КамАЗ» стало нарицательным: люди, не сильно разбирающиеся в технике, называют в обиходе любой тяжелый грузовик.