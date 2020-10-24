КамАЗ показал новый капотный полноприводный тягач

Фотография нового капотного тягача КамАЗ на странице Вадима Валеева сопровождается снимком гоночного грузовика для ралли-рейдов аналогичной компоновки. В описании специалист подчеркнул нетривиальную последовательность разработки: «сначала на свет появился «боевой» спортивный болид, а затем его коммерческий конвейерный аналог».
Пресс-служба ПАО КамАЗ никак не прокомментировала пост Валеева, но из увиденного можно сделать вывод, что челнинский автогигант планирует вернуться к серийному производству «капотников». Технические подробности и сроки появления новинки не указаны.
Фото: Гоночный грузовик КамАЗ-43509 с кабиной от Mercedes-Benz Zetros
Внешне новый капотный КамАЗ очень похож на Mercedes-Benz Zetros, причём сходство достигается не только за счёт идентичной кабины со спальником. У прототипа нехарактерные для челнинских грузовиков колёса и короткобазное полноприводное шасси типа седельный тягач. Индекс «65223» намекает на родство с «соседними» шасси с колёсной формулой 6х6 — КамАЗ-65222 и КамАЗ-65224, но внешне никаких общих черт у моделей нет.
Вероятно, новый грузовик КамАЗ будет технически близок к Mercedes-Benz Zetros, а необходимость серийного выпуска модели с иной компоновкой обусловлена регламентом «Дакара». «Капотник» нужен КамАЗу, чтобы у автогиганта не возникло проблем с омологацией гоночного грузовика с аналогичной кабиной.
КамАЗ-4355, truck-auto.info
В начале 2000-х КамАЗ занимался мелкосерийным выпуском капотных грузовиков. Тогда за основу взяли проверенное шестиколёсное шасси 43118, старую кабину и дизель КамАЗ-740.30, а основными потребителями «капотника» должны были стать потребители из районов Крайнего Севера.
Популярности капотные КамАЗы не снискали, и точное число выпущенных «носатых» грузовиков неизвестно, но продажи модели оказались штучными.
Следующий ралли-марафон «Дакар» состоится с 3 по 15 января 2021 года, и подготовка к гонке вступила в завершающую стадию. Маловероятно, что российская команда за два месяца успеет подготовить к соревнованиям капотный грузовик и пройти омологацию, а значит у инженеров КамАЗа и их партнёров из Daimler AG будет целый год, чтобы разобраться с новой конструкцией и довести «капотник» до серийного производства.