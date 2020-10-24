КамАЗ показал новый капотный полноприводный тягач

Фотография нового капотного тягача КамАЗ на странице Вадима Валеева сопровождается снимком гоночного грузовика для ралли-рейдов аналогичной компоновки. В описании специалист подчеркнул нетривиальную последовательность разработки: «сначала на свет появился «боевой» спортивный болид, а затем его коммерческий конвейерный аналог».

Пресс-служба ПАО КамАЗ никак не прокомментировала пост Валеева, но из увиденного можно сделать вывод, что челнинский автогигант планирует вернуться к серийному производству «капотников». Технические подробности и сроки появления новинки не указаны.