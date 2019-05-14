КАМАЗ предложил придумать для нового грузовика народное имя

Названию новой модели необходимо соответствовать нескольким условиям: оно должно быть написано латиницей, легко читаться (в том числе и на кириллице) и не иметь нежелательных ассоциаций. Также не допускается созвучие с уже существующими именами – все варианты будут проверять по патентным базам.
От каждого участника принимается не более трех вариантов. Автор наилучшего названия сможет пройти тест-драйв «КАМАЗа-54901», посетить цеха сборки гоночных грузовиков, прокатиться на одном из них и познакомиться с пилотами команды «КАМАЗ-Мастер».
Имя победителя объявят на официальном сайте компании 31 мая.
В апреле придумать названия для новых моделей попросил «АвтоВАЗ». Всем желающим предложили выбрать имена для различных семейств Lada и поделиться тем, какие ассоциации они могут вызывать. Производитель уже проводил подобный конкурс: в 2010 году так было выбрано имя для нынешней «Гранты».