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14 мая, 19:21

КАМАЗ предложил придумать для нового грузовика народное имя

Компания объявила конкурс на название КАМАЗа-54901

Камский автозавод предложил всем желающим придумать имя для новой модели – грузовика «КАМАЗ-54901». Варианты будут принимать до 22 мая на адрес 50letkamaz@kamaz.ru, а победителя специальное жюри, состоящее из руководителей и специалистов компании, определит к 29 мая.
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Названию новой модели необходимо соответствовать нескольким условиям: оно должно быть написано латиницей, легко читаться (в том числе и на кириллице) и не иметь нежелательных ассоциаций. Также не допускается созвучие с уже существующими именами – все варианты будут проверять по патентным базам.

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От каждого участника принимается не более трех вариантов. Автор наилучшего названия сможет пройти тест-драйв «КАМАЗа-54901», посетить цеха сборки гоночных грузовиков, прокатиться на одном из них и познакомиться с пилотами команды «КАМАЗ-Мастер».

Имя победителя объявят на официальном сайте компании 31 мая.

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В апреле придумать названия для новых моделей попросил «АвтоВАЗ». Всем желающим предложили выбрать имена для различных семейств Lada и поделиться тем, какие ассоциации они могут вызывать. Производитель уже проводил подобный конкурс: в 2010 году так было выбрано имя для нынешней «Гранты».

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