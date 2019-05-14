КАМАЗ предложил придумать для нового грузовика народное имя

Названию новой модели необходимо соответствовать нескольким условиям: оно должно быть написано латиницей, легко читаться (в том числе и на кириллице) и не иметь нежелательных ассоциаций. Также не допускается созвучие с уже существующими именами – все варианты будут проверять по патентным базам.