«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей

К коллективной помощи «АвтоВАЗ» прибегает не первый раз. В 2010 году компания в рамках конкурса выбрала название для будущей бюджетной модели — нынешней Granta. За десять дней участники предложили 170 тысяч вариантов, но лишь 35 тысяч из них оказались оригинальными. В результате «АвтоВАЗ» выбрал наименование Granta, которое придумал житель Красноярска Павел Захаров.
Помимо этого, марка неоднократно проводит конкурсы для дизайнеров, а также организует опросы среди потенциальных клиентов на предмет оформления интерьера. Так произошло с линейкой Cross, опрос по которой показал, что покупатели положительно относятся к цветному декору.
Марка Jeep также ежегодно проводит конкурс среди школьников. Учащимся 10-11 классов предлагается нарисовать, как будут выглядеть внедорожники в обозримом будущем. Кроме того, в прошлом году выпускники факультета умной мобильности (MA Intelligent Mobility) Королевского колледжа искусств Великобритании представили свое видение моделей Bentley 2050 года.