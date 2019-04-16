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13:53

«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей

Компания организовала опрос для посетителей сайта

Компания «АвтоВАЗ» объявила конкурс на создание новых имен для будущих моделей. Посетителям специального раздела на официальном сайте предложено придумать названия для различных семейств Lada, а также поделиться тем, какие ассоциации они могут вызывать.

К коллективной помощи «АвтоВАЗ» прибегает не первый раз. В 2010 году компания в рамках конкурса выбрала название для будущей бюджетной модели — нынешней Granta. За десять дней участники предложили 170 тысяч вариантов, но лишь 35 тысяч из них оказались оригинальными. В результате «АвтоВАЗ» выбрал наименование Granta, которое придумал житель Красноярска Павел Захаров.

Предлодить названия для будущих моделей Lada можно на официальном сайте производителя.

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Помимо этого, марка неоднократно проводит конкурсы для дизайнеров, а также организует опросы среди потенциальных клиентов на предмет оформления интерьера. Так произошло с линейкой Cross, опрос по которой показал, что покупатели положительно относятся к цветному декору.

Концепт Lada 4x4 Vision

Марка Jeep также ежегодно проводит конкурс среди школьников. Учащимся 10-11 классов предлагается нарисовать, как будут выглядеть внедорожники в обозримом будущем. Кроме того, в прошлом году выпускники факультета умной мобильности (MA Intelligent Mobility) Королевского колледжа искусств Великобритании представили свое видение моделей Bentley 2050 года.

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