«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей

К коллективной помощи «АвтоВАЗ» прибегает не первый раз. В 2010 году компания в рамках конкурса выбрала название для будущей бюджетной модели — нынешней Granta. За десять дней участники предложили 170 тысяч вариантов, но лишь 35 тысяч из них оказались оригинальными. В результате «АвтоВАЗ» выбрал наименование Granta, которое придумал житель Красноярска Павел Захаров.