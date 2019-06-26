Бондарчук сделает дакаровскую команду КАМАЗа звездами кино

По словам Бондарчука, в сериале он хочет показать историю становления родного для команды города Набережные Челны, начала строительства грузовиков, а также рассказать о том, как была создана команда «КАМАЗ-Мастер» и о ее успехах в ралли-рейдах. По сведениям Drom, к созданию сценария привлекли авторскую группу, которая участвовала в съемках сериала «Молодежка». Транслировать новый сериал от Бондарчука будет канал НТВ.