Бондарчук сделает дакаровскую команду КАМАЗа звездами кино

По словам Бондарчука, в сериале он хочет показать историю становления родного для команды города Набережные Челны, начала строительства грузовиков, а также рассказать о том, как была создана команда «КАМАЗ-Мастер» и о ее успехах в ралли-рейдах. По сведениям Drom, к созданию сценария привлекли авторскую группу, которая участвовала в съемках сериала «Молодежка». Транслировать новый сериал от Бондарчука будет канал НТВ.
Исполнять роли в сериале будут профессиональные актеры, а не сами гонщики. Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин сказал, что представители команды выступают исключительно в качестве консультантов и помогают разработчикам создать максимально реалистичный сценарий.
Съемки картины должны начаться в первой половине 2020 года. В основном съемки будут проходить в Набережных Челнах, но некоторые сцены будут снимать на базе «КАМАЗ-Мастер» в то время, пока команда будет в отъезде.