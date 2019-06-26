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16:25

Бондарчук сделает дакаровскую команду КАМАЗа звездами кино

Съемки художественного сериала о команде «КАМАЗ-Мастер» намечены на 2020 год

Киностудия Art Pictures, которая принадлежит режиссеру Федору Бондарчуку, снимет художественный сериал о раллийной команде «КАМАЗ-Мастер». Ее представители встретились с Бондарчуком и руководством студии в рамках Петербургского экономического форума, чтобы обсудить детали проекта.
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По словам Бондарчука, в сериале он хочет показать историю становления родного для команды города Набережные Челны, начала строительства грузовиков, а также рассказать о том, как была создана команда «КАМАЗ-Мастер» и о ее успехах в ралли-рейдах. По сведениям Drom, к созданию сценария привлекли авторскую группу, которая участвовала в съемках сериала «Молодежка». Транслировать новый сериал от Бондарчука будет канал НТВ.

Исполнять роли в сериале будут профессиональные актеры, а не сами гонщики. Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин сказал, что представители команды выступают исключительно в качестве консультантов и помогают разработчикам создать максимально реалистичный сценарий.

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Съемки картины должны начаться в первой половине 2020 года. В основном съемки будут проходить в Набережных Челнах, но некоторые сцены будут снимать на базе «КАМАЗ-Мастер» в то время, пока команда будет в отъезде.

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