Компактный кроссовер Skoda: новые изображения

Слово Kamiq происходит из языка инуитов, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Kamiq также соответствует нынешней номенклатуре компании, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.