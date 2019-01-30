Компактный кроссовер Skoda: новые изображения

Особенность кроссовера Skoda Kamiq — разделенная на два блока передняя светотехника: ДХО находится сверху, фары ближнего и дальнего света — снизу. Как и у других вседорожников марки здесь присутствует решетка радиатора с двойными вертикальными планками и скульптурный капот.
Слово Kamiq происходит из языка инуитов, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Kamiq также соответствует нынешней номенклатуре компании, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.
Kamiq позиционируется как самый доступный кроссовер в модельном ряду Skoda, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни. Вседорожник построят на платформе MQB, оснастят расширенным набором систем безопасности и рядом решений в духе Simply Clever, которые уже стали визитной карточной чешского производителя.