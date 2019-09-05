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13:32

Skoda показала кроссовер Kamiq с «раллийной» внешностью

Версия Monte Carlo отличилась спортивными штрихами и оснащением

© Skoda
Компания Skoda рассекретила дизайнерскую версию городского кроссовера Kamiq. Вседорожник в комплектации Monte Carlo выделяется чёрными вставками в экстерьере, легкосплавными колёсными дисками, спортивными передними креслами и контрастными вставками в салоне. Публичный дебют модели состоится на следующей неделе во Франкфурте.

Комплектация Monte Carlo включает в себя чёрную окантовку радиаторной решётки, контрастные боковые зеркала и пороги, рейлинги на крыше, чёрный диффузор, шильдики на передних крыльях и 17-дюймовые литые диски. Опционально кроссовер можно заказать с 18-дюймовыми колёсами.

Исполнение Monte Carlo названо в честь одноимённого ралли, в котором чешская фирма участвует с 1912 года. Первые Skoda Monte Carlo выпускались с 1936 по 1939 год — лимитированной серии с тиражом в 70 экземпляров удостоилась модель Popular за успешное выступление в княжестве.

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Перемены в интерьере свелись к замене передних сидений на спортивные кресла с интегрированными подголовниками, отделке руля, рычага стояночного тормоза и селектора трансмиссии перфорированной кожей, алюминиевым накладкам на педали и пороги, добавлению хрома на дефлекторы вентиляции и новым коврикам. Дизайнеры Skoda оживили чёрный салон красными вставками на сиденьях и яркой светодиодной подсветкой.

Комплектация Monte Carlo отличается богатым оснащением. В базовый набор включена светодиодная оптика, панорамная крыша, тонированные задние стёкла и беспроводная зарядка для гаджетов. Для фирмы Skoda вседорожник Kamiq — вторая модель повышенной проходимости с пакетом Monte Carlo после кроссовера Yeti. У европейских клиентов первые кроссоверы появятся в четвертом квартале этого года. Цены на спецверсию Skoda объявит позже.