Skoda показала кроссовер Kamiq с «раллийной» внешностью

Комплектация Monte Carlo отличается богатым оснащением. В базовый набор включена светодиодная оптика, панорамная крыша, тонированные задние стёкла и беспроводная зарядка для гаджетов. Для фирмы Skoda вседорожник Kamiq — вторая модель повышенной проходимости с пакетом Monte Carlo после кроссовера Yeti. У европейских клиентов первые кроссоверы появятся в четвертом квартале этого года. Цены на спецверсию Skoda объявит позже.