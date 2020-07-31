Посмотрите, как выглядит самый дешевый электромобиль в США

На самом деле Kandi собирается вывести на рынок две модели: K27 и K23. Первая — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. И, вероятно, речь идет даже не о приближенном к реальности цикле EPA, а об устаревшем NEDC.