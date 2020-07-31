Посмотрите, как выглядит самый дешевый электромобиль в США

На самом деле Kandi собирается вывести на рынок две модели: K27 и K23. Первая — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. И, вероятно, речь идет даже не о приближенном к реальности цикле EPA, а об устаревшем NEDC.
Более дорогой K23 — цена с учётом субсидии составит 22 499 долларов — располагает батареей емкостью 41,4 киловатт-часа и проезжает без подзарядки 290 километров. По предварительной информации, мощность его силовой установки — всего 67 лошадиных сил. Выходит, что единственное конкурентное преимущество Kandi — это цена.
И действительно, стоимость, например, Chevrolet Bolt EV составляет 36 620 долларов. MINI Cooper SE — 29 900. При этом Nissan Leaf можно купить за 24 100 долларов, то есть разница в цене между ним и Kandi K23 — всего 1601 доллар (118 600 рублей).