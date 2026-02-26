С капотом, но без зеркал: показаны изображения новых КамАЗов

Любопытно, что все трое авторов создали очень похожие образцы, явно вдохновлённые электрическими тягачами Tesla Electric Semi Truck: с коротким полукапотом, шлемовидным остеклением и камерами вместо зеркал.

Наиболее перспективным студентам предложено трудоустройство на КамАЗ, поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь такие грузовики могут выйти на рынок под российской маркой.