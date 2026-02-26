Новости
Опубликовано 26 февраля 2026, 10:04
1 мин.

С капотом, но без зеркал: показаны изображения новых КамАЗов

Все они нарисованы молодыми дизайнерами
Появились дизайнерские проекты КамАЗов нового поколения. В Набережных Челнах подвели итоги и наградили победителей специального трека «Транспортный дизайн» федерального конкурса «Дизайн молодых/Young Design 2025». Ключевым партнёром последнего выступил КамАЗ, поэтому часть работ была посвящена стилю перспективных грузовиков. Редакция журнала Motor публикует проекты победителей.
С капотом, но без зеркал: показаны изображения новых КамАЗов
© Ростех
Алексей Кованов
Алексей Кованов

На изображениях — фантазии, как может выглядеть грузовик будущего, от молодых промышленных дизайнеров Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

На заглавной иллюстрации — работа, взявшая «золото», за которую победитель получит 50 тыс. рублей. Ниже представлен серебряный призер, а облик машины красного цвета получил почётную грамоту.

КамАЗ будущего

© Ростех

Любопытно, что все трое авторов создали очень похожие образцы, явно вдохновлённые электрическими тягачами Tesla Electric Semi Truck: с коротким полукапотом, шлемовидным остеклением и камерами вместо зеркал.

Наиболее перспективным студентам предложено трудоустройство на КамАЗ, поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь такие грузовики могут выйти на рынок под российской маркой.

