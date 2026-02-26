С капотом, но без зеркал: показаны изображения новых КамАЗов

С капотом, но без зеркал: показаны изображения новых КамАЗовВсе они нарисованы молодыми дизайнерами
На изображениях — фантазии, как может выглядеть грузовик будущего, от молодых промышленных дизайнеров Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.
На заглавной иллюстрации — работа, взявшая «золото», за которую победитель получит 50 тыс. рублей. Ниже представлен серебряный призер, а облик машины красного цвета получил почётную грамоту.
Любопытно, что все трое авторов создали очень похожие образцы, явно вдохновлённые электрическими тягачами Tesla Electric Semi Truck: с коротким полукапотом, шлемовидным остеклением и камерами вместо зеркал.
Наиболее перспективным студентам предложено трудоустройство на КамАЗ, поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь такие грузовики могут выйти на рынок под российской маркой.
Между тем, КамАЗ выпустит пять новых моделей грузовиков — это будут представители нового поколения К5.