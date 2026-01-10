Карбюраторный Chevrolet Damas уступит место новому поколению

В продажу пойдут грузовой Chevrolet Damas Max, а также пассажирский Chevrolet Damas. Также покупатель сможет выбрать двигатель — объёмом 1,2 или 1,5 литра, чья отдача составляет 81 и 103 л.с., соответственно.

Добавим, что нынешний Chevrolet Damas — один из немногих автомобилей, который до сих пор оснащается карбюраторным двигателем. Под капотом трёхцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 лошадиных сил.

Тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». В кузове длиной менее четырёх метров три ряда сидений. Важно, что спрос неуклонно растёт: в 2024 году было выпущено 102 тысячи (+14%) Chevrolet Damas!

За последнюю пятилетку производство компактвэнов увеличилось почти вдвое, и всё равно спрос порой превышает предложение. Секрет прост — это стартовая цена всего 93 156 000 сумов (600 тысяч рублей).

В новой генерации цены вырастут. Стартовая составит 134 400 000 сумов, что равнозначно 880 тысячам рублей. И столь заметная смена ценников наверняка сделает машину менее популярной.