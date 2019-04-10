Гибрид Karma Revero получил «коллекционную» версию

Выпущенный в единственном экземпляре Karma Revero Black Ocean демонстрирует новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по спецзаказу. Подробностей о гибриде не сообщается. Известно лишь, что он получил более 80 уникальных элементов оформления — от выполненной вручную финишной окраски кузова до фирменного декора экстерьера и интерьера.
Karma Revero нынешнего поколения оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность — 409 лошадиных сил и 1330 Нм крутящего момента. В качестве «удлинителя хода» используется двухлитровый 238-сильный турбомотор, питающий тяговую батарею емкостью 20,8 киловатт-часа. Без запуска ДВС седан способен проехать 80 километров, общий запас хода — 483 километра.
Новый Revero представят на автосалоне в Шанхае, а в продажу седан поступит во второй половине этого года. Помимо нового дизайна, Revero получит обновленную силовую установку. Её частью станет трёхцилиндровый турбомотором BMW TwinPower Turbo, возможно, тот же агрегат, что ставится на BMW i8 (1,5-литровый мощностью 231 силу и 320 Нм момента).