Гибрид Karma Revero получил «коллекционную» версию

Новый Revero представят на автосалоне в Шанхае, а в продажу седан поступит во второй половине этого года. Помимо нового дизайна, Revero получит обновленную силовую установку. Её частью станет трёхцилиндровый турбомотором BMW TwinPower Turbo, возможно, тот же агрегат, что ставится на BMW i8 (1,5-литровый мощностью 231 силу и 320 Нм момента).