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10:47

Гибрид Karma Revero получил «коллекционную» версию

Представлен выпущенный в единственном экземпляре Revero Black Ocean

Калифорнийская компания Karma Automotive переименовала собственный завод в Морено-Валли в Центр инноваций и индивидуализации. На предприятии скоро будут налажена сборка гибридов Revero следующего поколения. В честь этого события марка представила эксклюзивную версию нынешней модели под названием Black Ocean.

Выпущенный в единственном экземпляре Karma Revero Black Ocean демонстрирует новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по спецзаказу. Подробностей о гибриде не сообщается. Известно лишь, что он получил более 80 уникальных элементов оформления — от выполненной вручную финишной окраски кузова до фирменного декора экстерьера и интерьера.

Тизер Karma Revero следующего поколения

Karma Revero нынешнего поколения оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность — 409 лошадиных сил и 1330 Нм крутящего момента. В качестве «удлинителя хода» используется двухлитровый 238-сильный турбомотор, питающий тяговую батарею емкостью 20,8 киловатт-часа. Без запуска ДВС седан способен проехать 80 километров, общий запас хода — 483 километра.

Тизер Karma Revero следующего поколения

Новый Revero представят на автосалоне в Шанхае, а в продажу седан поступит во второй половине этого года. Помимо нового дизайна, Revero получит обновленную силовую установку. Её частью станет трёхцилиндровый турбомотором BMW TwinPower Turbo, возможно, тот же агрегат, что ставится на BMW i8 (1,5-литровый мощностью 231 силу и 320 Нм момента).

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