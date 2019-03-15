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12:03

Гибрид Karma Revero нового поколения: первое изображение

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Шанхае

Компания Karma Automotive показала первое изображение гибридного седана Revero следующего поколения. Премьера новинки состоится 16 апреля на выставке Auto Shanghai. Модель получит обновленный дизайн, станет «умнее» и быстрее предшественника.

Нынешняя Karma Revero оснащается двумя синхронными электромоторами суммарной мощностью 409 лошадиных сил и 1330 Нм крутящего момента. В качестве «удлинителя хода» используется двухлитровый 238-сильный турбомотор, питающий тяговую батарею емкостью 20,8 киловатт-часа. Без запуска ДВС седан способен проехать 80 километров, общий запас хода — 483 километра.

Karma Revero нынешнего поколения

С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) Revero разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час.

Помимо нового Revero, на автосалоне в Шанхае Karma намерена показать концептуальный электрический кроссовер, разработанный при участии ателье Pininfarina. О нем пока тоже ничего не известно.

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