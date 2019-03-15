Гибрид Karma Revero нового поколения: первое изображение

С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) Revero разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час.

Помимо нового Revero, на автосалоне в Шанхае Karma намерена показать концептуальный электрический кроссовер, разработанный при участии ателье Pininfarina. О нем пока тоже ничего не известно.