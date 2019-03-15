Гибрид Karma Revero нового поколения: первое изображение

Нынешняя Karma Revero оснащается двумя синхронными электромоторами суммарной мощностью 409 лошадиных сил и 1330 Нм крутящего момента. В качестве «удлинителя хода» используется двухлитровый 238-сильный турбомотор, питающий тяговую батарею емкостью 20,8 киловатт-часа. Без запуска ДВС седан способен проехать 80 километров, общий запас хода — 483 километра.
С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) Revero разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час.
Помимо нового Revero, на автосалоне в Шанхае Karma намерена показать концептуальный электрический кроссовер, разработанный при участии ателье Pininfarina. О нем пока тоже ничего не известно.