Компактный кроссовер Skoda получил «внедорожную» версию Scout

Компактный кроссовер Skoda Karoq получил «внедорожную» версию Scout. Особенностью модификации стали серебристые элементы декора экстерьера, а также 18-дюймовые колесные диски и полный привод уже в базовом оснащении.

Skoda Karoq Scout предлагается с тремя вариантами силовых установок. Кроссовер можно оснастить 1,5-литровым турбомотором TSI мощностью 150 лошадиных сил или двухлитровым дизелем, доступным в двух степенях форсировки: 150 и 190 сил. Двигатели работают в паре с семиступенчатым «роботом». Младший дизельный мотор в базе сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В список оснащения Karoq Scout входят 18-дюймовые колесные диски (19-дюймовые доступны за доплату), тонировка стекол, отделка руля кожей, педали с элементами из нержавеющей стали, полный LED-пакет с фоновой подсветкой салона, виртуальная приборная панель и мультимедийная система с поддержкой 4G LTE и WiFi.

Компактный Skoda Karoq дебютировал в мае прошлого года. Кроссовер построен на той же модульной платформе MQB, что и новый «Тигуан». Модель комплектуется активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью, светодиодной головной оптикой и мультимедийным комплексом Columbus с функцией управления при помощи жестов.