У компактного кроссовера Skoda появилась спортверсия

Вслед за «внедорожной» версией Scout компактный кроссовер Skoda Karoq получил «спортивную» модификацию под названием Sportline. Такие машины отличаются гаммой двигателей — для них доступен турбомотор 2.0 TSI — и оснащением.

Помимо базовых агрегатов — 1.5 TSI и дизеля 2.0 в двух степенях форсировки — Skoda Karoq Sportline можно укомплектовать бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. В зависимости от выбора мотора коробка будет либо механической с шестью ступенями, либо семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передней или полный.

В список оснащения Skoda Karoq Sportline войдет спортивный обвес, 18- или 19-дюймовые колесные диски, черные детали экстерьера, спортивные кресла, руль, стальные педали и фоновая подсветка салона.

Ранее представленный Skoda Karoq Scout отличается серебристыми элементами декора экстерьера, а также 18-дюймовыми колесными дисками и полным приводом в базовом оснащении.