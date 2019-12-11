Стала известна стоимость российского Skoda Karoq

Уже в начале 2020 года за 1,5 миллиона рублей можно будет купить «среднюю» модификацию с двигателем 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач – она появится на старте продаж. Позже в автосалоны поступят версии с двигателем 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1.4 TSI с полным приводом и «роботом» DSG.
В базе кроссовер получит 16-дюймовые диски, противотуманные фары, светодиодные задние фонари, датчики дождя и света, а также задние датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости. Кроме того, Karoq оснащается двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел и мультимедийной системой с 6,5-дюймовым экраном.
Как в конце октября говорил глава российского представительства марки Ян Прохазка, на старте продаж у «Карока» будет меньше моторов и комплектаций, чем у «старшего» Kodiaq, поэтому в первый год продаж Skoda не возлагает особых надежд на модель. Из этого можно сделать вывод, что если модель будет пользоваться успехом на отечественном рынке, моторная гамма и перечень дополнительных опций будет расширяться.
Производство наладят на мощностях завода группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. На том же предприятии выпускается бестселлер чешской марки Octavia текущего поколения и локализованный в прошлом году кроссовер Kodiaq. Помимо этого, у «Шкоды» есть завод в Калуге, где сейчас выпускается «младшая» модель гаммы, лифтбек Rapid.