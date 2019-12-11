Стала известна стоимость российского Skoda Karoq

Как в конце октября говорил глава российского представительства марки Ян Прохазка, на старте продаж у «Карока» будет меньше моторов и комплектаций, чем у «старшего» Kodiaq, поэтому в первый год продаж Skoda не возлагает особых надежд на модель. Из этого можно сделать вывод, что если модель будет пользоваться успехом на отечественном рынке, моторная гамма и перечень дополнительных опций будет расширяться.