Сколько моделей Chery, Changan, Haval и Tank будут производить в Казахстане

AMMKZ — единственный в мире мультибрендовый завод, который будет выпускать модели трех китайских конкурентов

Три главных факта о строящемся мультибрендовом автозаводе в Казахстане. Факт номер один: предприятие AMMKZ, где наладят сборку Chery, Changan и Haval, уникальное — в мире не существует другой производственной площадки, которая бы выпускала автомобили сразу трех конкурирующих китайских компаний. Факт второй: каждая из перечисленных марок поставит на конвейер по три модели, то есть всего их будет девять. Ну и третий факт: уже согласован выпуск Сhery Tiggo 2, Haval Jolion и Tank 300, они первыми и «пропишутся» на новом заводе.