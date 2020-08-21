Бывшая советская республика неожиданно выбилась в лидеры мирового автопрома

NCSA анализирует состояние автомобильного рынка в 96 странах и собирает статистику не только по продажам, но и по объемам производства. По информации ассоциации, в мае мировой авторынок сократился почти на треть (-31 процент), до 5,2 миллиона единиц. Рынок новых автомобилей США просел на 29 процентов, в России – на 54 процента, в Великобритании – на 87 процентов, а во Франции и Германии – на 47 и 49 процентов соответственно.

В Казахстане в свою очередь продажи новых автомобилей в мае выросли на 19 процентов. В Ассоциации казахстанского автобизнеса отмечают, что «роста продаж удалось добиться благодаря согласованным действиям властей и автопроизводителей», и этот результат «позволил стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира».